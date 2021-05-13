مسؤولان بالزراعة: طرح بطيخ مسرطن بالأسواق "شائعة" روجها بعض التجار
كتب - أحمد مسعد:
قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه لا يوجد دليل علمي على وجود مبيدات مسرطنة تم رشها على محصول البطيخ المطروح حاليًا بالأسواق، موضحًا أن وزارة الزراعة تطبق السياسات الزراعية الصحيحة من خلال مراقبة المحصول من الزراعة حتى الحصاد.
وأضاف الشناوي، في تصريح خاص لمصراوي، أن البطيخ من المحاصيل الآمنة نتيجة لوجود غلاف يحمي ما بداخله ويجعل تأثره بالخارج أقل من الفرولة والمشمش والخضروات، مشيرًا إلى أن بعض التجار وراء هذه الشائعة.
ولفت رئيس قطاع الخدمات إلى عدم الانصياع وراء هذه الشائعات، مضيفا أن المحصول آمن ولا يوجد حالات رفض للمحصول من الأسواق المحلية والخارجية.
وفي ذات السياق، أوضح المهندس محمود فوزي رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أن بذور محصول البطيخ كانت تأتي من الخارج، إلا أن هذا العام نجحت مصر في إنتاج بذور جديدة، كأصناف مصرية ذات جودة، مؤكدًا أن آصحاب الاستيراد من الخارج يقفون خلف هذه الشائعات.
وأضاف فوزي، في تصريح خاص لمصراوي، أن أهم الأصناف جيزة 1، جيزة 2 ، وهجين أسوان، ومصر 1،2، الجدد، لافتا إلى أن أبرز مناطق زراعته هي النوبارية، مطروح، والإسكندرية، البحيرة، أسوان.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية، إلى أنه حال وجود تسمم أو نزلات معاوية بسب البطيخ لأعلن هذا الأمر، مضيفًا أن معمل متبقيات المبيدات يقوم بسحب عينات للتأكد من أي منتج زراعي موجود بالأسواق.
جدير بالذكر أن إجمالي إنتاج مصر من البطيخ يقترب من مليون و100 ألف طن سنويًا، بمتوسط إنتاج يصل إلى 13 طن للفدان.
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