هل الشواطئ وحمامات السباحة بالفنادق مفتوحة خلال العيد.. المنشآت الفندقية تجيب

02:52 ص الخميس 13 مايو 2021
هل الشواطئ وحمامات السباحة بالفنادق مفتوحة خلال العيد.. المنشآت الفندقية تجيب

هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية

كتب - يوسف عفيفي:

كشف هشام الشاعر، عضو غرفة المنشآت الفندقية، أن كافة الشواطئ وحمامات السباحة الموجودة بالفنادق ستكون مفتوحة للنزلاء خلال عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أن قرار الحكومة بغلق الشواطئ العامة لا ينطبق على الشواطئ الخاصة بالمنشآت الفندقية.

وأكد الشاعر، في تصريح لمصراوي، استعداد الفنادق المصرية لاستقبال السياح المصريين والأجانب خلال إجازات عيد الفطر المبارك.

وأوضح أن كافة الفنادق السياحية ملتزمة بتطبيق كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وحذر عضو غرفة المنشآت الفندقية، الفنادق التي ستخالف تلك الإجراءات من أنها ستتعرض لعقوبات تصل حتى غلق المنشآة وإلغاء الترخيص.

ومن المتوقع ارتفاع نسب إقبال المواطنين على المدن السياحية والفندقية، خاصة بعد انتهاء العام الدراسي بالمدارس.

وكانت وزارة السياحة والآثار، أعلنت تخصيص لجان سرية ستجري جولات تفتيشية مفاجئة علي المنشآت الفندقية للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل.

وقررت وزارتا السياحة والآثار، والطيران المدني، مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية في مصر حتى 31 مايو الجاري بدلاً من منتصف الشهر الحالي، تشجيعاً للسياحة الداخلية وتزامناً مع فترة الأعياد والاجازات الصيفية مع الإلتزام بنسبة ال50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقًا لضوابط التشغيل المقررة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر إغلاق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة بشكل كامل خلال إجازة عيد الفطر المبارك.​

هشام الشاعر الشواطئ حمامات السباحة المنشآت الفندقية

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