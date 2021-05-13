مليون جرعة من لقاح كورونا "استرازينيكا" تصل مطار القاهرة - صور

12:57 ص الخميس 13 مايو 2021
مليون جرعة من لقاح كورونا "استرازينيكا" تصل مطار القاهرة - صور

مصر تتسلم لقاح استرازينيكا

كتب - محمد عبيد

استقبل مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ، أكبر شحنة من لقاحات كورونا "استرازينيكا" ، والتي تضم 1.7 مليون جرعة، ضمن حصص مصر من "كوفاكس"، وسوف تخضع الشحنة للفحص والتحليل الكامل ، وذلك للتأكد من امانها وفاعليتها لتوفيرها بالمراكز بجميع انحاء الجمهورية.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، وصلت الشحنة الجديدة من لقاحات كورونا "استراينيكا" ، المطار علي رحلة مخصصة لنقل البضائع ، تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية ، تحمل رحلة رقم LH8290 ، والقادمة من فرانكفورت بألمانيا ، وتقدر الشحنة حوالى 6 اطنان من لقاح "استرازينكا" ، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وستقوم السلطات بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنة وتسليمها للجهات المختصة .

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