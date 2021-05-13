ننشر تفاصيل خطة الإذاعة المصرية للاحتفال بعيد الفطر



كتب- مينا غالى:



تقدم الإذاعة المصرية خريطة خاصة للاحتفال بعيد الفطر المبارك عبر شبكاتها المختلفة.



وتحتفل شبكة البرنامج العام عبر فتراتها المفتوحة خلال اليوم ومواد الربط وحوارات ذات صلة ومشاركات هاتفية واستقبال التهنئة من المتصلين وشخصيات عامة وفنانين ورياضيين وصحفيين.

وتتناول الفقرات طوال أيام العيد مظاهر ودلالات احتفال المصريين بعيد الفطر المبارك.



وتقدم صوت العرب صباحا طوال أيام عيد الفطر المبارك فترة "صباح الخير يا عرب" وفقرات عن الاحتفال بالمناسبة كما تقوم بتطويع برامجها للحديث عن العيد وحصاد رمضان ومنها: تفانين العيد ومطبخ العيد ويومك سعيد، كما تذيع في السهرة حفلات لأم كلثوم وفايزة أحمد وعبد الحليم حافظ.



وتحتفل إذاعة الشرق الأوسط بعيد الفطر عبر لقاءات مع النجوم والفنانين وابرز اخبار السوشيال ميديا من خلال برامج: تريند العيد، نجوم العيد، نيولوك عيد، وحوارات متنوعة للحديث عن مظاهر العيد في العديد من البلدان.

ويتم إذاعة عدد من أغاني العيد طوال اليوم واستقبال التهنئة من المستمعين..



وتقدم شبكة الشباب والرياضة فقرات مفتوحة خلال أيام العيد منها: نهار العيد والعيد من أوله ونجوم العيد وتقوم باستقبال تهاني المستمعين، هذا الي جانب تقديم فترات رياضية وتستضيف نجوم الرياضة والأعياد و الإعداد للمباريات التي تتخلل عيد الفطر.



وتقدم الشبكة الثقافية فقرات مفتوحة تدور حول مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتبث خلال اليوم مقطوعات موسيقية مختلفة وأغاني العيد.



وتحتفل شبكة الإذاعات الموجهة بلغاتها المختلفة عبر برامجها وحوارات حول عيد الفطر المبارك ومظاهر الاحتفال به في مصر والعالم الإسلامي.



وتقدم شبكة الإذاعات الاقليمية احتفالية بعيد الفطر عبر إذاعتها المختلفة و تستقبل التهنئة من جميع المحافظات كما يتم عرض فترات مفتوحة على مدار اليوم و استضافة مسئولين على الهواء وتغطية للاحتفالات في المحافظات المختلفة.