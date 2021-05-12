المترو يكشف مواعيد العمل خلال أيام عيد الفطر

11:42 م الأربعاء 12 مايو 2021
المترو يكشف مواعيد العمل خلال أيام عيد الفطر

مترو الانفاق

كتب - أسامة علي:

أكد أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي باسم شركة تشغيل وإدارة مترو الأنفاق، أنه سيتم استمرار تشغيل مترو الأنفاق خلال أيام عيد الفطر المبارك، بنفس مواعيد شهر رمضان.

و أضاف بكير، لمصراوي، أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة في تمام الساعة 5:15 ص طوال العام وحتى الساعة 2:00 ص.

ولفت إلى أن إجمالي عدد رحلات المترو على مدار اليوم تقدر ب 1473 رحلة بالخطوط الثلاثة، حيث تبلغ عدد رحلات الخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة 510 رحلة وعدد رحلات الخط الثاني من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب 612 رحلة والخط الثالث من محطة العتبة حتى محطة عدلى منصور 351 رحلة.

وأشارت متحدث المترو إلى أنه سيتم العودة إلي المواعيد الأصيلة لتشغيل المترو، الاثنين المقبل عقب الانتهاء من أجازة عيد الفطر المبارك.

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