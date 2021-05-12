حقوق إنسان البرلمان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بالمسجد الأقصى

11:32 م الأربعاء 12 مايو 2021
حقوق إنسان البرلمان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بالمسجد الأقصى

متظاهرون فلسطينيون يهربون من قنابل الغاز المسيل لل

كتب - نشأت علي:

وصف النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأعمال الإجرامية والانتهاكات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين والنساء والشيوخ بالمسجد الأقصى وتنفيذ مخطط الإخلاء القسري للفلسطينيين من منازلهم بما في ذلك حي الشيخ جراح بقلب القدس الشرقية، بأنها جرائم حرب وإرهاب منظم وفيه انتهاكات صارخة لأبسط حقوق الإنسان فى ممارسة شعائره الدينية التي كفلتها جميع الدساتير والقوانين الدولة.

وأعرب "رضوان" في بيان له، الأربعاء، عن أسفه الشديد للصمت والتخاذل من المجتمع الدولى وأيضاً من منظمات ودكاكين حقوق الإنسان المشبوهة، مشيراً إلى أنها لم تتحرك لتدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني في ممارسة شعائره الدينية، حتى خلال شهر رمضان المعظم، وتركت سلطات الاحتلال الإسرائيلى تتمادى في أعمالها الإرهابية ضد الشباب والنساء والأطفال فى محيط المسجد الأقصى حتى قبيل ساعات قليلة من حلول عيد الفطر المبارك.

وطالب العالم كله بجميع منظماته ودوله بالتدخل الفوري لوقف هذه الأعمال والانتهاكات اليهودية، التي تستهدف طمس الهوية العربية الإسلامية للقدس ومقدساتها، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، موجهاً تحية قلبية للشعب الفلسطيني لمواصلة رباطه وتنظيم صفوفه لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، لتفويت الفرصة على الاحتلال ومستوطنيه من تحقيق مخططاتهم العدوانية التي تحاك ضد الـمسجد الأقصى وضد المدينة المقدسة.

وطالب المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فى جميع الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين محذرا من أن صمت المجتمع الدولى وعدم محاكمة مرتكبى هذه الجرائم الإرهابية والإجرامية سيجعل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعمالها الارهابية ضد الفلسطينيين.

المسجد الأقصى جرائم حرب إسرائيل مجلس النواب

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