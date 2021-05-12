الصحة: 4 طرق للحماية من فيروس كورونا أثناء صلاة العيد
كتب يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان إنفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يوضح طرق الحماية من فيروس كورونا أثناء صلاة العيد.
وجاءت طرق الحماية على النحو التالي:
- ارتداء الكمامة.
- تطهير الأيدي.
- الحرص على اصطحاب سجادة الصلاة الخاص بك.
- ابتعد عن الأشخاص الآخرين بمسافة 1 متر.
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