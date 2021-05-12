الصحة: 4 طرق للحماية من فيروس كورونا أثناء صلاة العيد

11:23 م الأربعاء 12 مايو 2021
الصحة: 4 طرق للحماية من فيروس كورونا أثناء صلاة العيد

أرشيفية

كتب يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان إنفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يوضح طرق الحماية من فيروس كورونا أثناء صلاة العيد.

وجاءت طرق الحماية على النحو التالي:
- ارتداء الكمامة.
- تطهير الأيدي.
- الحرص على اصطحاب سجادة الصلاة الخاص بك.
- ابتعد عن الأشخاص الآخرين بمسافة 1 متر.

4

صلاة العيد تباعد المصلين فيروس كورونا وزارة الصحة

الخبر التالى:

طالب باستدعاء وزير الاتصالات‏..برلماني: شركات المحمول أصبحت الأسوأ منذ دخولها لمصر
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 238560

    عدد المصابين

  • 177440

    عدد المتعافين

  • 13972

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 159567737

    عدد المصابين

  • 137233299

    عدد المتعافين

  • 3316451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا