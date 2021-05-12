الصحة: 4 طرق للحماية من فيروس كورونا أثناء صلاة العيد

كتب يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان إنفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يوضح طرق الحماية من فيروس كورونا أثناء صلاة العيد.

وجاءت طرق الحماية على النحو التالي:

- ارتداء الكمامة.

- تطهير الأيدي.

- الحرص على اصطحاب سجادة الصلاة الخاص بك.

- ابتعد عن الأشخاص الآخرين بمسافة 1 متر.