القوى العاملة: صرف 60 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 75 عامل في شركة خاصة

11:11 م الأربعاء 12 مايو 2021
القوى العاملة: صرف 60 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 75 عامل في شركة خاصة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب يوسف عفيفي:

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على صرف 60 ألفاً و 566 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 75 عاملا بشركة انفينتى للتوكيلات والتوريدات.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح سعفان، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

محمد سعفان القوى العاملة صرف اعانات

الخبر التالى:

إيبارشيات بالكنيسة القبطية تقرر إلغاء حضور الشعب بالقداسات خلال فترة الخماسين المقدسة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 238560

    عدد المصابين

  • 177440

    عدد المتعافين

  • 13972

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 159567737

    عدد المصابين

  • 137233299

    عدد المتعافين

  • 3316451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا