هل الفيتامينات الطبيعية أفضل من الطبية في الطعام؟.. الصحة تجيب

11:09 م الأربعاء 12 مايو 2021
هل الفيتامينات الطبيعية أفضل من الطبية في الطعام؟.. الصحة تجيب

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية، يوضح أيهما أفضل، الفيتامينات الطبيعة في الطعام أم كبسولات الفيتامينات الطبية.

وأضافت الوزارة، الأفضل هي الفيتامينات الطبيعية الموجودة في الخضراوات والفواكه مثل الفراولة والبرتقال والجوافة وغيرها.

وأضافت الوزارة: يجب أن تحتوي نصف الوجبات (فطار وغداء وعشاء) على خضراوات. مع استبدال الحلويات بالفواكه عن طريق عمل سلطة أو عصائر طازجة.

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الفيتامينات الطبيعية وزارة الصحة والسكان كبسولات الفيتامينات الطبية

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