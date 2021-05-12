هل الفيتامينات الطبيعية أفضل من الطبية في الطعام؟.. الصحة تجيب
كتب يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية، يوضح أيهما أفضل، الفيتامينات الطبيعة في الطعام أم كبسولات الفيتامينات الطبية.
وأضافت الوزارة، الأفضل هي الفيتامينات الطبيعية الموجودة في الخضراوات والفواكه مثل الفراولة والبرتقال والجوافة وغيرها.
وأضافت الوزارة: يجب أن تحتوي نصف الوجبات (فطار وغداء وعشاء) على خضراوات. مع استبدال الحلويات بالفواكه عن طريق عمل سلطة أو عصائر طازجة.
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