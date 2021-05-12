مصر للطيران: استمرار أسعار الرحلات الداخلية حتى ٣١ مايو.. و تشغيل ١٥٠ أخرى في العيد

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، استمرار أسعارها التنشيطية على رحلاتها الداخلية للسفر من القاهرة والإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا ومرسى علم، حتى ٣١ مايو الجاري ، ضمن مبادرة دعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية التي انطلقت في شهر يناير الماضي .

وقال الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن القرار يأتي ضمن توجيهات وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار، نحو الاستمرار في دعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية لإعطاء فرصة لأكبر عدد من شرائح المجتمع المصري، وخاصة الشباب في الاستمتاع بمعالم مصر السياحية، وزيارة مقاصدها الأثرية وشواطئها الخلابة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

وأضاف أبوالعينين، أنه تقرر تثبيت أسعار تذاكر الطيران للمصريين و الأجانب بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر ١٥٠٠ جنيه مصري، وإلى أسوان ١٨٠٠ جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ و الغردقة و طابا ١٨٠٠ جنيه، وإلى مرسى علم ٢٠٠٠ جنيه.

من ناحية أخرى صرح الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، أنه تزامنًا مع إجازة عيد الفطر المبارك والإجازة الصيفية، قررت الشركة تشغيل ١٥٠ رحلة داخلية إضافية ومنتظمة الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، خلال الفترة من ١٢ وحتى ١٩ مايو الحالي لاستيعاب طلب كثير من العملاء في قضاء إجازة عيد الفطر المبارك في المدن السياحية المصرية، وذلك مع التزام تام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر وعلي متن طائرات الشركة.

واضاف نبيل أنه من المقرر أن تسير مصرللطيران خلال هذه الفترة ٦٠ رحلة بخط سير القاهرة / شرم الشيخ/ القاهرة، و٥٠ رحلة بخط سير القاهرة / الغردقة / القاهرة، و٢٠ رحلة بخط سير القاهرة / الأقصر، و١٤ رحلة بخط سير القاهرة / أسوان، و٥ رحلات الأقصر / أسوان، ورحلة واحدة أسوان / الأقصر، بالإضافة إلى رحلتين بين القاهرة ومرسى علم.