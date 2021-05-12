القصير يهنئ مزارعي وفلاحي مصر بعيد الفطر المبارك

10:41 م الأربعاء 12 مايو 2021
القصير يهنئ مزارعي وفلاحي مصر بعيد الفطر المبارك

السيد القصير وزير الزراعة

كتب - أحمد مسعد:

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خالص التهنئة إلى كافة العاملين بالقطاع الزراعي، وجموع مزارعي وفلاحي مصر، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ووجه وزير الزراعة الشكر والتحية والتقدير، لكافة العاملين بالقطاع الزراعي وفلاحي مصر، لجهودهم المتميزة لتحقيق الإنتاج، وإخلاصهم في العمل والعطاء، من أجل التنمية، وتحقيق الأمن الغذائي.

وأعرب وزير الزراعة عن أمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر والمصريين، بالخير والتقدم والازدهار، والأمن والاستقرار.

السيد القصير عيد الفطر تهنئة بعيد الفطر

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