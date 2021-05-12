مائل للحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

10:35 م الأربعاء 12 مايو 2021
مائل للحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

الطقس

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقع اعتبارًا من غدا الخميس حتى الثلاثاء المقبل الموافق 18 مايو، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية ويكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا شمالا معتدل جنوبا.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة، جاءت كالتالي:-

يوم الخميس 13 مايو.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء.

يوم الجمعة 14 مايو.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

يوم السبت 15 مايو.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من غرب البلاد.

يوم الأحد 16 مايو.

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وتكون رياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

يوم الإثنين 17 مايو.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يوم الثلاثاء 18 مايو.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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الطقس درجات الحرارة التقلبات الجوية هيئة الأرصاد الجوية

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