السيسي مهنئا بعيد الفطر: تحية إجلال وتقدير لمن يشارك في معركة البناء والتنمية
كتب - محمود مصطفى:
قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للأمة والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وقال الرئيس السيسي في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الأربعاء: "أهنئ الأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور وأن يعم الخير في كل بقعة من أرضها في هذه المناسبة المباركة".
وتابع الرئيس: "أنتهز الفرصة كي أتقدم بتحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين، ولكل من يشارك بعلمه وعمله وقلبه في معركة مصر للبناء والتنمية، وتشييد دولة عصرية تليق بمصر وتاريخها، وتضمن لأبنائها مستقبلًا أكثر إشراقا وازدهارا في جميع مناحي الحياة. كل عام وأنتم بخير".
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