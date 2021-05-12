بعد تزايد الحركة الجوية.. الطيران: عمليات تعقيم موسعة بالمطارات في عيد الفطر

كتب - محمد عبيد:

أعلنت وزارة الطيران المدني، القيام بحملات تعقيم وتطهير موسعة، بمختلف المطارات وجميع المواقع والمنشآت التابعة لها، كإجراء احترازي لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، لمجابهة أي تداعيات محتملة لهذا الفيروس المستجد، وحرصاً على العاملين والمترددين من المسافرين، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الحكومة المصرية، نحو تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة بجميع مؤسسات الدولة المصرية من أجل التصدي لفيروس كورونا.

ووجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بزيادة عمليات التعقيم والتطهير على مستوى جميع المطارات والمنشآت، ورفع درجة الاستعداد اللازمة بما يكفل الحفاظ على سلامة جميع العاملين والمسافرين بجميع المطارات، والالتزام بأعلى المعايير الدولية الصادرة عن منظمات الصحة والطيران العالمية.

وأشار الطيار محمد منار إلى أن هذه الفترة، تشهد تزايدا ملحوظاً فى حجم الحركة الجوية و السياحية الوافدة إلى المطارات السياحية المصرية، وذلك من أجل قضاء إجازة العيد والاستمتاع بالأجواء الممتعة التى تتميز بها المقاصد السياحية المصرية.

وشملت عمليات التعقيم جميع صالات السفر والوصول بالمطارات، ومناطق سيور الحقائب، وعربات نقل الأمتعة، كاونترات إنهاء السفر والوصول والجوازات وجميع المرافق بالمطارات، وتتم هذه الإجراءات بشكل يومي بجميع صالات المطارات، وعلى متن الطائرات قبل وبعد كل رحلة، وفقا للمعايير الدولية إلا أن وزارة الطيران المدنى تقوم بتكثيف وزيادة تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية فى أوقات الأعياد والمناسبات، لمواجهة الأعداد الكبيرة المتوقع ترددها على المطارات، حرصاً على سلامة المسافرين وجميع العاملين بقطاع الطيران المدنى.