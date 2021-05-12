بجوائز مالية.. القرية الفرعونية بالجيزة تنظم البطولة الدولية للشطرنج الخاطف

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت القرية الفرعونية بالجيزة، عن مفاجآت لجمهورها خلال عيد الفطر المبارك، حيث تنظم مسرحية إخناتون ثالث ورابع أيام عيد الفطر، على أن تنظم ثاني أيام العيد يوم للفخار، وتقدم عروض العرائس للأطفال ثاني وثالث يوم.

وبحسب بيان اليوم، تقدم القرية، فقرات التنورة وفريق السعادة وتعليم الفخار للأطفال، بالإضافة إلى مسرحية للعرائس، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الصدد.

كما تنظم القرية الفرعونية بالجيزة، تحت رعاية مجدي الزيات بطولة الشطرنج الدولية، بإشراف الاتحاد المصري للشطرنج، وذلك ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

تبدأ الجولات الساعة الواحدة ظهرا بمقر القرية بالجيزة، حيث تقام البطولة بالنظام السويسري ٩ جولات، ٥ دقائق لكل لاعب مع إضافة ٣ ثوان لكل نقلة، على أن يكون قيمة الاشتراك ١٢٠ جنيها مع ارسال رسالة بالاسم ثلاثي ورقم التعارف الدولي (ID) وتاريخ الميلاد، ويكون الاشتراك بأسبقية الحجز.

ويشترط لبس الكمامة داخل صالة اللعب مع التباعد الكافي بين الطاولات وقياس درجة الحرارة عند دخول القرية.

جوائز المسابقة:" المركز الأول ١٥٠٠ جنيه المركز الثاني ١٢٠٠ جنيه المركز الثالث ١١٠٠ جنيه المركز الرابع ١٠٠٠ المركز الخامس ٨٠٠ جنيه المركز السادس ٦٠٠ جنيه المركز السابع ٥٠٠ جنيه المركز الثامن ٤٠٠ جنيه".

تقييم تحت ال٢٠٠٠:"المركز الأول ٧٠٠ جنيه المركز الثاني ٦٠٠ جنيه المركز الثالث ٥٠٠ جنيه المركز الرابع ٤٠٠ جنيه المركز الخامس ٢٥٠ جنيه.

ناشئين: "المركز الأول ٣٠٠ المركز الثاني ٢٠٠ المركز الثالث ١٥٠ المركز الرابع ١٥٠ أول سيدات ٢٠٠ أول غير مقيمين ٢٠٠.