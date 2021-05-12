رئيس "الطب الوقائي" بالصحة يكشف موعد انخفاض الإصابات بكورونا.. ويوجه رسالة للمواطنين

مصراوي

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إن هناك ما يقرب من 2 مليون و800 ألف شخص سجلوا في موقع التطعيم بلقاحات كورونا، مشيرا إلى أنه تم إعطاء المتقدمين مليون و34 ألف جرعة.

وأضاف خلال تصريحات لقناة إكسترا نيوز، الأربعاء، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ستبدأ فى الانخفاض خلال نهاية مايو الجاري، لافتا إلى أن مصر تمر حاليا بمرحلة التحكم فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد قرارات الحكومة بشأن الإجراءات الاحترازية ومواعيد غلق المقاهى والمولات والمحال، حيث أصبح هناك تحكم فى الإصابات.

ولفت رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أن معدل التطعيم يسير بصورة جيدة ونأمل فى تطعيم عدد أكبر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا فى ذات الوقت أن تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا مستمر فى العيد، قائلا: مستمرون بالتطعيم في العيد ووزارة الصحة ليس لها إجازة.

وشدد على أن المستشفيات أصبحت جاهزيتها على أعلى مستوى، موضحا أن هناك 350 مركز تطعيم قابلين للزيادة بجانب مركز التطعيم في أرض المعارض، وهو مركز يضم 75 عيادة ويستهدف 10 آلاف مواطن فى اليوم الواحد.

وناشد رئيس قطاع الطب الوقائي، المواطنين بالإسراع في تسجيل بياناتهم وأخذ اللقاح، مضيفا: "بعض المواطنين يسجلون ولا يذهبون للحصول على اللقاح، وآخرون يذهبون في المواعيد غير المخصصة لهم".