بعد قليل.. 1.7 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" تصل مطار القاهرة

05:32 م الأربعاء 12 مايو 2021
بعد قليل.. 1.7 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" تصل مطار القاهرة

لقاح أسترازينيكا

كتب - محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي، بعد قليل، أضخم شحنة من لقاحات كورونا استرازينيكا بواقع 1.7 مليون جرعة، قادمة من ألمانيا، ضمن حصص مصر من "كوفاكس"، على أن تخضع للفحص والتحليل الكامل للتأكد من أمانها وفاعليتها لتوفيرها بالمراكز بجميع أنحاء الجمهورية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه من المنتظر وصول الشحنة إلى مطار القاهرة في تمام الـ 5:40 مساءً على متن رحلة تابعة لشركة لوفتهانزا، الرحلة رقم LH580، والقادمة من فرانكفورت الألمانية، وتقدر بحوالى 6 أطنان من لقاح استرازينكا، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وستقوم السلطات بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنة وتسليمها للجهات المختصة.

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