القوى العاملة: تعيين 397 شاباً بمحافظة بالأقصر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر 397 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 4 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذي بلغ عددهم 1049 شاباً، منهم 9 من ذوي الإحتياجات الخاصة.

كما تم استخراج 512 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة منهم 4 رخص لذوي الهمم والعزيمة.

وأوضح الوزير، أن المديرية صرفت منحا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 5 منح زواج بـ 15 ألف جنيه، و 4 منح مواليد بـ 8 آلاف جنيه، ومنحة وفاة واحدة بمبلغ 2000 جنيه، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ108 عمال وعاملات ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 51 ألفاً و 134 جنيهاً.

وقال مدير المديرية عبده هاشم في تقرير للوزير، عن إنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضي، أنه في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 195 منشأة (دوري وحملات)، وأسفر عن تحرير 14 محضراً، كما تم عقد 3 ندوات عمالية بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية أجرت المديرية تفتيشا على 203 منشآت، وإعادة التفتيش على 314 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 48 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ 254 منشأة أخرى لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها.

كما تلقت المديرية 30 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة شكوى إلى القضاء، وحفظ 4 شكاوي، و 24 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 327 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التابعة للمديرية.