ملك البحرين يهنئ السيسي بمناسبة عيد الفطر

كتب- محمد نصار:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب العاهل البحريني عن خالص تمنياته لمصر، قيادةً وشعباً، بكل الخير والاستقرار والتقدم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

من جانبه أعرب الرئيس عن خالص تقديره لملك البحرين على تهنئته الكريمة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.