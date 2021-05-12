محافظ القاهرة يوجه بالالتزام بضوابط صلاة العيد

04:00 م الأربعاء 12 مايو 2021
محافظ القاهرة يوجه بالالتزام بضوابط صلاة العيد

خالد عبدالعال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على مديرية الأوقاف بالقاهرة، بالتأكيد على أئمة المساجد بضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أصدرتها لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والخاصة بصلاة عيد الفطر المبارك غدًا.

وشدد على عدم أصحاب الأطفال خلال إقامة شعائر صلاة العيد والتعامل معها مثل صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الشأن مع التشديد على مراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين والحرص على عدم التكدس وجلب المصلى الخاص بكل مصلي وارتداء الكمامات للجميع داخل المسجد حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

خالد عبدالعال محافظ القاهرة صلاة العيد مديرية الأوقاف بالقاهرة

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