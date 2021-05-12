فيديو.. استشاري باطنة يحذر من الإفراط في تناول المسكنات والأدوية دون استشارة طبيب

03:33 م الأربعاء 12 مايو 2021
فيديو.. استشاري باطنة يحذر من الإفراط في تناول المسكنات والأدوية دون استشارة طبيب

الدكتور طارق البحيري

كتب- محمد نصار:

حذر الدكتور طارق بحيري، استشاري أمراض الباطنة، من تناول الأدوية والمسكنات دون استشارة الطبيب.

وقال، بحيري: "لو مريض عنده ضغط عالي وعنده صداع مينفعش أسكن الصداع دون علاج الضغط العالي، وهكذا".

وأشار إلى أنه توجد بعض أجهزة الجسم مثل الكلى والكبد التي تتأثر بالإفراط في تعاطي الأدوية أو الاستعمال السييء للأدوية والفيتامينات دون استشارة الطبيب وتحديد الدواء الملائم".

المسكنات الأدوية أمراض الباطنة

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