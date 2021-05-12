الرئيس الجزائري يهنئ السيسي بعيد الفطر المبارك

كتب- محمد نصار:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم.

من جانبه أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً للشقيقة الجزائر حكومة وشعبًا كل السلام والازدهار.