الرئيس الجزائري يهنئ السيسي بعيد الفطر المبارك

02:48 م الأربعاء 12 مايو 2021
الرئيس الجزائري يهنئ السيسي بعيد الفطر المبارك

الرئيس السيسي والرئيس الجزائري

كتب- محمد نصار:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم.

من جانبه أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً للشقيقة الجزائر حكومة وشعبًا كل السلام والازدهار.

الرئيس الجزائري الرئيس السيسي عيد الفطر الجزائر

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