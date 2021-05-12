الرئيس الجزائري يهنئ السيسي بعيد الفطر المبارك
كتب- محمد نصار:
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم.
من جانبه أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً للشقيقة الجزائر حكومة وشعبًا كل السلام والازدهار.
الخبر التالى:السيسي يهنئ نظيره التونسي بعيد الفطر المبارك
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
238560
عدد المصابين
-
177440
عدد المتعافين
-
13972
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
159567737
عدد المصابين
-
137233299
عدد المتعافين
-
3316451
عدد الوفيات
إعلان