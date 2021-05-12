"جنوبية القاهرة" تناقش إجراءات منع انتشار كورونا خلال عيد الفطر

كتب- محمد نصار:

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا ضم رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، لمناقشة الاستعداد لعيد الفطر المبارك.

وقد وجهت عبدالمنعم، رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة الإدارات التنفيذية والخدمية والمرافق والتشديد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لمجابهة تداعيات الموجة الثالثة.

كما وجهت بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين.

وقد وجهت أيضا نائب المحافظ بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتكثيف حملات النظافة والإشغالات وإعداد ورديات على مدار 24 ساعة من الإدارات المختصة والربط بين غرف عمليات الأحياء وغرفة عمليات المنطقة الجنوبية وغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمحافظة القاهرة بشأن أي جديد يطرأ والإخطار الفوري لكافة الوقائع والمتابعة لحين الانتهاء من إجازة عيد الفطر.

وشددت على ضرورة التنسيق مع أقسام الشرطة وشرطة المرافق والمرور والقيام بحملات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وضرورة التنسيق مع مديرية الشئون الصحية للتأكد من جاهزية المستشفيات وتوافر الأدوية والأطقم الطبية طوال أيام عيد الفطر.

كما وجهت نائب المحافظ بتكثيف المرور على الأسواق، والقيام بحملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أي مخالفات حرصاً على سلامة وصحة المواطنين خلال أيام عيد الفطر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكان ضمن المهام التي كلفت بها رؤساء الأحياء ضرورة التنسيق والمتابعة الجادة للتأكد من غلق الحدائق والمتنزهات والمراسي النيلية الغير مسرح بتشغيلها وفقا لقرار مجلس الوزراء، وأيضا متابعة قيام فرع هيئة النظافة بالأحياء بالتعاون مع شركات النظافة برفع القمامة والمخلفات أولا بأول وخاصة الأسواق ومراجعة أعمال الإنارة أولا بأول والمرور الدوري على المخابز.

وقد وجهت نائب المحافظ، بتنظيم حملات بالأحياء الواقع بها مقابر ورفع ما بها من إشغالات فورا ومشاركة شرطة المرافق وتعيين خدمات لتسيير الحركة المرورية، إلى جانب الاستمرار في الحملات اليومية لرؤساء الأحياء على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية ودور السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الالتزام بالغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً حتى 21 مايو الجاري واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهي والكافيهات التي تقدم الشيشة للمترددين عليها ومصادرتها.

وأشارت إلى أنه سيتم السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات للمنازل بعد هذا التوقيت، مع الحظر الكامل لإقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية.

وشددت على عدم التهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية لكورونا خاصة عدم ارتداء الكمامات الواقية وتفعيل غرامة عدم ارتداء الكمامة، إلى جانب ضرورة التزام التنفيذيين والقائمين على متابعة تنفيذ القرارات أيضا بارتداء الكمامة حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وأوضحت نائب المحافظ، أنه خلال إجازة العيد سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.

كما أشارت إلى أنه سيتم السماح بصلاة العيد والتعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث سيسمح بها فقط في المساجد التي يقام فيها حالياً صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية، التي تتم في صلاة الجمعة، وأيضاً مع حظر اصطحاب الأطفال.

وقد وجهت رؤساء الأحياء بضرورة عمل تقرير من كل حي بأي معوقات أو عقبات تحول دون قيامهم بتنفيذ قرارات الدولة بشأن الإجراءات الاحترازية وقرارات غلق المحلات لاتخاذ ما يلزم لتذليل كل ما يعرقل التنفيذ.