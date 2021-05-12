السيسي يقدم هدايا لأسر شهداء الأطقم الطبية بمناسبة عيد الفطر

02:39 م الأربعاء 12 مايو 2021
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كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ عدد من الزيارات لمنازل أسر الشهداء من الأطقم الطبية بعدد من محافظات الجمهورية وتقديم الهدايا العينية والمادية المقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تنفيذ تلك الزيارات بقيادة وكلاء وزارة الصحة في عدد من المحافظات لمنازل شهداء الأطقم الطبية من (أطباء، تمريض، مسعفين، إدارين، وفنيين)، الذين ضحوا بأرواحهم خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا.

من جانبهم أعرب أسر شهداء الأطقم الطبية عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي للوقوف بجانبهم وتقدير دور وجهود ذويهم من الأطقم الطبية خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا.

السيسي عيد الفطر شهداء الأطقم الطبية وزارة الصحة

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