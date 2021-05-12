إنفوجرافيك.. "الزراعة" تصدر إرشادات لتوعية المزارعين بأهمية التحول لنظم الري الحديث

كتب- مصراوي:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجرافيك وفيديو توعوي إرشادي، يوضح للمزارعين الفوائد التي تعود عليهم نتيجة التحول إلى نظم الري الحديث، وهي المنظومة التي تعد من المشروعات العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتتبناها الدولة ضمن استراتيجيتها بترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للمياه.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة نشر التوعية للمزارعين في كافة محافظات مصر، بأهمية اتباع نظم الري الحديث، والفوائد التي تعود عليهم، حيث تم إطلاق حملة توعوية إرشادية، على مستوى المحافظات لتعريف المزارعين بالنظم الحديثة للري، والخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين في هذا الشأن، والدعم الذي تقدمه الدولة لهم، حيث تشمل الحملة الترويجية التي أطلقتها الوزارة ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، وفريق عمل منظومة تحديث الري، عقد ندوات إرشادية في العديد من القرى في المحافظات المختلفة، واستخدام الوسائل التكنولوجية المتخلفة، ووسائل التواصل الإعلامي، والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة، للتوسع في نشر فوائد المنظومة، وإذاعة وبث تنويهات وبرامج توعوية في هذا الشأن من خلال قناة مصر الزراعية التابعة للوزارة.

وأوضح الإنفوجرافيك، أن تحديث الري أصبح ضرورة وليس رفاهية وأن المنظومة تستهدف رفع كفاءة الري الحقلي وترشيد استخدام المياه المستخدمة في الري، في محافظات: المنيا، وبني سويف، والجيزة (الواحات البحرية)، وقنا، والإسماعيلية، والسويس، والشرقية، كمرحلة أولى، كما يوفر استخدام طريقة الري بالتنقيط نسبة تصل إلى 30% من مياه الري التي يحتاجها الفدان الواحد كل مرة تتم فيها عملية ري الأرض، وبذلك تعتبر هذه الطريقة إحدى الطرق الهامة لترشيد استهلاك المياه.

وعددت الوزارة 11 فائدة تأتي على رأس الفوائد والمزايا نتيجة التحول إلى منظومة تحديث الري، تمثلت في تحسين كفاءة نقل المياه، وتحقيق عدالة توزيعها، وتقليل الطاقة المستخدمة في الري، فضلا عن خفض كمية المحروقات والحفاظ على البيئة، وتقليل المدة الزمنية المطلوبة للري، وتقليل استخدام كمية الأسمدة واستخدامها بكفاءة، والحد من نمو الحشائش، وتقليل نفقات مقاومة هذه الحشائش، وتقليل استخدام المبيدات والحفاظ على البيئة، وزيادة إنتاجية المحصول وزيادة جودته، بما يؤدي إلى رفع تنافسية المنتج في الأسواق المحلية والخارجية، وزيادة ربحية المزارع، بالإضافة إلى خفض تكاليف التشغيل.

وتقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للمزارعين المستهدفين، الدعم الفني للزراعة، وتنفيذ الرفع المساحي للمساحة المستهدفة، وإعداد التصميم الهندسي الخاص بشبكة الري، فضلا عن تحديد المستلزمات وفحصها، والإشراف على عملية التركيب، وإجراء تجارب التشغيل، وتدريب الفلاح على كيفية تشغيل وصيانة شبكة الري.

كما تم إدارج مشروع تحديث الري ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم المزارعين بقروض بفائدة تبلغ 5%.