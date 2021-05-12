بعد زيارات السيسي الأسبوعية.. تفاصيل أبرز 6 محاور مرورية بشرق القاهرة

كتب- محمد نصار:

اهتمام كبير يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاور منطقة شرق القاهرة، فلا يمر أسبوع دون أن يقوم الرئيس بجولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال في تلك المحاور المهمة.

وتحظى المنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة "شرق القاهرةط باهتمام حكومي كبير في إنشاء عدد من المحاور المرورية الداخلية والرابطة مع المحافظات الأخرى لحل أزمة التكدسات والاختناقات المرورية المرتفعة التي تعانيها أحياء المنطصة الشرقية.

ويستعرض مصراوي أبرز محاور منطقة شرق القاهرة سواء التي يجري تنفيذها في الوقت الراهن أو التي تم الانتهاء منها بالفعل خلال الفترة القليلة الماضية.

1- محور عدلي منصور

يبلغ طول المحور 16 كم ويمر بأحياء عين شمس والمطرية والسلام، ويصل حتى محطة مترو أنفاق عدلي منصور.

ويربط محور المستشار عدلي منصور محور الفريق محمد العصار –ترعة الطورائ سابقا- ومحور بنها الحر.

ويجري في الفترة الحالية إزالة بعض العقارات المتعرضة مع المحور لاستكمالها

2- محور شينزو آبي

تعمل محافظة القاهرة في المرحلة الراهنة على الانتهاء من إزالة العقارات والأعمال المتعارضة مع مسار محور شينزو آبي الجديد والذي يمر بعدد من الأحياء المهمة بالعامة.

ووقعت محافظة القاهرة مؤخرا بروتوكول تعاون لإنشاء 4 كباري على مسار محور شينزو آبي في نطاق مدينة نصر بقيمة تقديرية 850 مليون جنيه.

وتضمن هذا المشروع الضخم إنشاء الكباري التالية:

1- كوبري تقاطع شارع سبيل المؤمنين مع شارع حسن المأمون.

2- كوبري شارع الميثاق مع محور الوفاء والأمل.

3- كوبري تقاطع مصطفى النحاس مع محور الوفاء والأمل.

4- كوبري تقاطع امتداد حسن المامون مع محور الوفاء والأمل.

كما وقعت محافظة القاهرة أيضا بروتوكول تعاون لإنشاء عدد 2 كوبري تقاطع جوزيف تيتو بقيمة تقديرية 200 مليون جنيه.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها محافظة القاهرة في مجال الطرق وإنشاء محاور وكباري من لوضع نهاية للتكدسات المرورية التي طالما عانت منها العاصمة لعقود طويلة.

ويربط المحور منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس والذي يمر داخل مدينة الأمل حتى طريق السويس.

3- محور الفردوس

يبلغ طول المحور 8.6 كم وعرضه من 3 إلى 4 حارات مرورية بكل اتجاه، ويتم إنشاؤه بتكلفة تقديرية 1.2 مليار جنيه.

يساهم المحور في نقل الحركة المرورية المتبادلة بين وسط القاهرة وكل من الطريق الدائري ومدينة القاهرة الجديدة ومدينة نصر.

يبدأ من مخرج نفق أبو حشيش أسفل شارع أحمد لطفى السيد، ويمر ويتقاطع سطحيا مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد ثم شارع أحمد سعيد متقاطعا مع شارع العباسية وشارع السرجاني وميدان تاكي وميدان الفردوس وأسفل كوبري الفردوس.

يقع على بعد 300 متر من مقابر المماليك، ويمر بطريق صلاح سالم ثم محور الأوتوستراد ومارا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر وبعض الوحدات العسكرية بآخر شارع الطيران.

يمتد حتى كوبري إعمار وامتداد محور المشير مارا بمنطقة الجبل الأحمر العسكرية ومتقاطعًا علويًا فوق كوبري امتداد محور المشير حتى ربطه مع شارع سبيل المؤمنين بجوار هيئة الاستثمار.

4- محور مسطرد الجديد

يضم محور مسطرد الجديد المصمم على طراز الطرق الحرة بدون تقاطعات 8 حارات مرورية لكل اتجاه.

يربط محور مسطرد منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق إبراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي.

من المخطط أن يحدث محور مسطرد الجديد تطويرا وانفراجة كبيرة للمرور وتنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على الطرق، وليتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة بالقاهرة الكبرى.

5- محور الحلمية

تم هدم كوبري الحلمية القديم، لاستبداله وإنشاء كوبري جديد يستوعب الكثافات ويحل المشاكل المرورية، حيث كان يربط الكوبري المكون من 3 أجزاء بين منطقتي حلمية الزيتون والمطرية، اثنين منها للسيارات ذهابا وإيابا، وثالث في المنتصف، كان مخصصا للترام.

أقيم محور مروري من مصر الجديدة إلى طريق شبرا بنها الحر وانتهت أعمال التطوير وإنشاء الكوبري الجديد في 4 أشهر تقريبا، ليحدث طفرة كبيرة في حل أزمات التكدس المروري بالمنطقة.



ويربط المحور الجديد منطقة مصر الجديدة بكل من الطريق الدائري عند بداية طريق شبرا بنها الحر بامتداد محور أبوبكر الصديق، وذلك من أسفل كوبرى التجنيد إلى ميدان المطرية، ثم كوبري مسطرد، ومباشرة إلى طريق شبرا بنها الحر بطريق حر طوله 8.5 كم، ويخرج منه وصلة من ميدان المطرية في اتجاه ميدان الأميرية إلى محور روض الفرج، بحيث تخرج من مصر الجديدة إلى أول طريق الإسكندرية الصحراوي في 15 دقيقة فقط.

6- محور المطرية

يبدأ من ميدان ابن الحكم والمحكمة مرورا بميدان المطرية، ويتم تنفيذه بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة القاهرة.

تبدأ المرحلة الثالثة بالمشروع من ميدان التجنيد حتى الطريق الدائري عند طريق شبرا بنها الحر ويطلق على هذه المرحلة "محور التوفيقية"، ويساهم بصورة فعالة في تخفيف الضغط المروري على شرق القاهرة.

تضم المرحلة الثالثة من المشروع تفريعة تربطه بمؤسسة الزكاة والدائري، ويشمل المشروع إنشاء تفريعة من المحور تخرج من ميدان المطرية للربط مع محور روض الفرج.

كما تم توسعة وإعادة تأهيل الكثير من الطرق والشوارع في نطاق المنطقة الشرقية بالقاهرة ومنها شوارع مدينة نصر ومصر الجديدة.