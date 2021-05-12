عودة للعمل ثالث أيام العيد.. وزير التموين: استلام ٢.٢ مليون طن قمح حتى الآن

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مواقع استلام الأقماح المحلية تسلمت حتى الآن ٢.٢ مليون طن قمح محلي.

وأضاف المصيلحي، أن المتوقع استلامه هذا العام ٣.٤ مليون طن قمح بعد زيادة الطاقة التخزينية له من ١.٢ مليون طن إلى ٣.٤ مليون طن في الـ6 سنوات الأخيرة بعد تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشروع القومي للصوامع.

وأشار الدكتور على المصيلحى إلى أن الوزارة كانت قد خصصت ٤٥٠ موقع لاستلام الأقماح المحلية تتنوع ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر، مضيفًا أن الدولة خصصت أكثر من ١٦ مليار جنيه لدفع مستحقات المزارعين والموردين للأقماح المحلية.

من جانبه أكد اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع، أن عمليات التسليم تتم في المواقع المخصصة لذلك وسط إجراءات احترازية كبيرة تشمل ارتداء ماسكات الوجه وكذلك عمليات التعقيم الدائمة للسيارات التي تدخل تلك المواقع للحفاظ على الموردين ولجان التسليم من فيروس كورونا.

وأكد "باسيلي"، أن العمل في مواقع التسليم سيكون ثالث أيام العيد من الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساءًا.

من جانبه أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن الغرفة المركزية لمتابعة تسليم الأقماح المحلية بالوزارة وغرف مديريات التموين التي وجه الدكتور على المصيلحى بإنشائها مع بداية استلام الأقماح في منتصف الشهر الماضي سوف تستأنف عملها ثالث أيام العيد لمتابعة عمليات تسليم الأقماح بالمواقع لتذليل أي عقبات قد تواجه عمليات التوريد بها.

وأشار إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين يتابع يوميًا عمليات التوريد وما يستجد بها لحظة بلحظة مشيرا إلى أن توجيهات وزير التموين الدائمة هي الالتزام بمعايير التسليم التي وضعتها الوزارة في جودة القمح المسلم لتلك المواقع والالتزام أيضا بنقل الأقماح الموردة إلى الصوامع يوميًا للحفاظ عليها بشكل آمن وسليم.