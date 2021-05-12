البيئة: زراعة 3000 شجرة بالتبين ضمن مشروع "تشجير المناطق الأكثر تلوثا"

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الانتهاء من أعمال التشجير بمنطقة التبين، وذلك ضمن خطة الوزارة السنوية لتشجير المناطق الأكثر تلوثا، وفي إطار جهود الوزارة لتحسين نوعية الهواء والاهتمام بالمناطق الأكثر تعرضا للصناعات الملوثة من خلال تشجير عدد من الشوارع والميادين بتلك المناطق، حيث يتم اختيار أنواع الأشجار الملائمة لكل منطقة والتي تتميز بسرعة النمو والقدرة على تحمل الملوثات.

وأوضحت فؤاد، أنه تم زراعة 3000 شجرة بشوارع منطقة التبين وهم شارع حديد وصلب والثروة المعدنية ومصانع الأسمنت والكورنيش وشارع الملاءة، حيث تم زراعة أشجار تيكوما وأكاسيا وبنجامبنا، والتي تتميز بقلة الاحتياجات المائية وقدرتها على امتصاص الملوثات.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لرفع كفاءة وتطوير القرى الأكثر احتياجا فقد تم البدء في توفير 222 ألف شجرة لزراعتها في 21 محافظة والقرى التابعة لها.

كما تم تشجير الطريق المؤدي إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط والمناطق المحيطة به بـ 150 شجرة، وزراعة 10 آلاف شجرة بعدد من المدارس والجامعات والمعاهد بعدد من الأحياء والمدن.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم البدء في أعمال إنشاء مشتل بيئي على مساحة 5 أفدنة بمدينة الخارجة في إطار البروتوكول المبرم بين وزارتي البيئة والزراعة ومحافظة الوادي الجديد. حيث سيتم استغلال شتلات هذا المشتل في تنفيذ أعمال التشجير في جميع مراكز وقرى المحافظة والمنشآت الحكومية والعامة ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" والتي تنفذها وزارة البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة على استمرار تنفيذ حملات التشجير بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع المدني بهدف غرس روح المشاركة المجتمعية والعمل على نشر ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.