دير سانت كاترين يعلن فتح أبوابه مجددًا أمام الزوار في فترة الخماسين المقدسة

كتب- مينا غالي:

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية، وسائر إفريقيا، بفترة الخماسين المُقدسة.

وقال الأنبا دميانوس، أسقف ورئيس دير سانت كاترين للرهبان الروم الأرثوذكس، إن دير سانت كاترين فتح أبوابه للزوار مجددا بشكل يومي فيما عدا يومي الأحد والجمعة والأعياد، من التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف.

وأضاف في بيان له، أن أماكن الزيارة بالدير هي بئر شعيب والشجرة المباركة والقاعة المتحفية.

وفترة الخماسين المُقدسة، التي تحتفل بها الكنائس في مصر، حاليًا، تبدأ منذ يوم عيد القيامة المجيد، وحتي عيد العنصرة، وهي عبارة عن 50 يومًا مُتصلة من الأفراح داخل الكنيسة، حيث تكتسي بالستائر البيضاء، ويتغنى مرتلو الكنائس بالنغمات والمقامات الموسيقية المفرحة في القداسات الإلهية، والمعروفة بالنغمة "الفرايحي".