إلغاء إجازات وغلق أماكن.. 25 إجراء حكوميا لمواجهة كورونا والتعديات في العيد

كتب- محمد نصار:

أصدرت الحكومة تعليمات مشددة إلى المحافظات من أجل مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التعديات والبناء المخالف والتصدي لأية محاولات لاستغلال إجازة عيد الفطر في أعمال غير قانونية.

ويرصد مصراوي توجيهات الحكومة بشأن ما يجب تطبيقه وما يجب التصدي له طوال فترة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظات على النحو التالي:

1- رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق.

2- الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.

3- الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

4- الغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين بها.

5- إلغاء الإجازات للقيادات المحلية.

6- رفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظات والتأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات.

7- التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال إجازة العيد.

8- متابعة مواقف السيارات "النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص" لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة.

9- شن حملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أي مخالفات حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

10- توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خلال أيام عيد الفطر.

11- فتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والتواصل على مدار أيام العيد مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أي مشكلات أولا بأول.

12- عدم التهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية لكورونا خاصة عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار في الحملات اليومية لقيادات المحليات من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية ودور السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الالتزام بالغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً حتى 21 مايو الجاري.

13- اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهي والكافيهات التي تقدم الشيشة للمترددين عليها.

14- تحرير المخالفات لغير الملتزمين بارتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

15- السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات للمنازل بعد 9 مساء.

16- الحظر الكامل لإقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية.

17- الحد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات.

18- عمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.

19- السماح بصلاة العيد والتعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث سيسمح بها فقط في المساجد التي يقام فيها حالياً صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية.

20- الاستمرار في جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن.

21- منع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، خلال فترة الإجازات.

22- إغلاق المحميات الطبيعية المركزية.

23- منع الزيارة للرحلات والتجمعات ووسائل النقل العامة أو أتوبيسات الرحلات بمحميات البحر الأحمر.

24- استمرار العمل والسماح بمحميات البحر الأحمر بالزيارات لمراكب الركوب بالأجر والنزهة الخاصة والسفاري لتنفيذ رحلات الغوص والسنوركلينج بالإضافة إلى الزيارات الأرضية بوسائل النقل الخاصة وزيارات الأفواج السياحية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل شركات السياحة المنظمة.

25- إجراء التحليل pcr لكافة الأفواج السياحية القادمة من الخارج مع تطبيق بروتوكولات التأمين ضد الإصابة من جانب الشركات لضمان سلامة الزائرين حتى عودتهم إلى دولهم.