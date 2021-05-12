فيديو.. القوات المسلحة تحتفي بأسر الشهداء بمناسبة عيد الفطر المبارك
كتب- محمد سامي:
نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، مقطع فيديو يوضح الاحتفاء بأسر الشهداء بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقالت القوات المسلحة، في بيانها، الأربعاء، إن ذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل الاحتفاء بأسر الشهداء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
ووزعت القوات المسلحة الهدايا على أسر الشهداء في منازلهم، في حينه وجه أهالي الشهداء رسائل الشكر والعرفان للرئيس السيسي والقوات المسلحة.
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