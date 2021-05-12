أحمد حسن راؤول يكشف كواليس تقديم "إحنا مش بتوع حداد" في "الاختيار 2”

كتب-مصطفى حمزة:

تشهد آخر حلقات مسلسل"الاختيار 2"، المقرر عرضها اليوم الأربعاء، تقديم أغنية "إحنا مش بتوع حداد"، التي تم تصويرها الأيام الماضية بمشاركة نخبة من نجوم الفن، ورموز من مختلف فئات الشعب المصري.

الشاعر أحمد حسن راؤول في تصريح خاص لموقع"مصراوي"، تحدث عن كواليس تقديم النسخة الجديدة من الأغنية، وقال:" في البداية أحب أعبر عن فخري بالمشاركة في المسلسل، والكتابة في عمل عن تاريخ بلدي، وبالنسبة للأغنية، تعاملت عند كتابتها على أساس إني اكتب جزء ثاني من عمل ما، وإن كانت الكلمات مختلفة تمامًا عن التي قدمتها للمرة الأولى".

وأضاف،:"عند كتابتها لم تشغلني المقارنة مع النسخة الأولى، وكل ما فكرت به، هو تقديم عمل له تأثير على مشاعر الناس، ويعبر عن بلدنا، ويقدم الرسالة التي نريد وصولها".

راؤول تابع، وقال:" منذ حوالي شهر بدأت العمل على أغاني المسلسل بالتنسيق مع الشركة المنتجة mwm، إذ كتبت،"وقت الحساب" من ألحان محمد مدين، وتوزيع يحيي يوسف، وغناء الفنان أحمد سعد، بالإضافة إلى"إحنا مش بتوع حداد" وكتبت خلال هذه الفترة من 30 إلى 40 أغنية، قبل الوصول إلى الشكل النهائي في العملين، و خلال مراحل تنفيذ "إحنا مش بتوع حداد"، تواجد الفنان أحمد جمال، الذي وضع اللحن، وقدمها من قبل، وأوضح هنا أن النسخة الجديدة من توزيع يحيي يوسف، وميكس وماستر مهندس ياسر أنور".

واختتم الشاعر بالقول،:" أوجه تحية خاصة لصناع النسخة الأولى من الأغنية التي قدمت في رمضان الماضي، الشاعر محمد طارق وديع، الموزعين إلهامي دهيمة و أحمد حسام، وفريق الإنتاج هبه غندور وأحمد عبد السلام، وهاني عزيز".

النسخة الجديدة من "إحنا مش بتوع حداد" غناء فريق كورال بقيادة الفنان ناصر حسن، ويضم 12 مطرب، وتم تسجيلها على يومين، إذ سجلت يومي الخميس والجمعة في الأسبوع الماضي، "حسب ما كشفه لموقع "مصراوي" الفنان أحمد سعيد ".

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وإياد نصار، وبشرى، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وأحمد شاكر عبد اللطيف، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وأحمد سعيد عبد الغني، وسلوى عثمان، و علي الطيب، و طارق صبري، وعمر الشناوي.