السيسي يتلقى اتصالا هاتفياً من أمير الكويت للتهنئة بعيد الفطر
كتب-محمد عبدالناصر:
تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لمصر حكومة وشعباً.
وأعرب الرئيس للعاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنياً للشقيقة الكويت حكومة وشعباً كل سلام وامن واستقرا.
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