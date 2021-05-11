غدا.. مصر للطيران تسير 50 رحلة جوية لنقل أكثر من 4622 راكبا

09:03 م الثلاثاء 11 مايو 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 50 رحلة جوية لنقل أكثر من 4622 راكبا

شركة مصر للطيران

القاهرة - أ ش أ:

تسير شركة مصر للطيران غداً الأربعاء، 50 رحلة جوية لنقل أكثر من 4622 راكبا لعدد من الوجهات العالمية.

وذكرت الشركة - في بيانها اليومي - أنه الرحلات تشمل 26 رحلة دولية إلى كل من: (واشنطن، بغداد، لاجوس، أكرا، الدوحة، لندن، نيويورك، أمستردام، باريس، موسكو، أبوظبي، عمان، دبي، ميلانو، البحرين، الشارقة، مسقط، أديس أبابا).

وأضافت "كما تشمل الرحلات 19 رحلة داخلية إلى كل من: (شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان)، بالإضافة إلى 5 رحلات شحن جوى.

مصر للطيران رحلات دولية رحلات جوية
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