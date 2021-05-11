البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

08:44 م الثلاثاء 11 مايو 2021
البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

البابا تواضروس الثاني

القاهرة - أ ش أ:

أجرى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اتصالا هاتفيا بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، هنأه خلاله بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "إن قداسة البابا تواضروس الثاني أعرب عن تمنياته القلبية بأن يعيد الله هذه المناسبات على فضيلة الإمام الأكبر وجميع المصريين بكل خير وسلام واستقرار.

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البابا تواضروس الثاني عيد الفطر شيخ الأزهر أحمد الطيب

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