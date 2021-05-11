الهيئة الإنجيلية تشارك في صكوك الأضاحي بـ100 ألف جنيه

08:21 م الثلاثاء 11 مايو 2021
الهيئة الإنجيلية تشارك في صكوك الأضاحي بـ100 ألف جنيه

الشيخ جابر طايع

كتب - محمود مصطفى:

أشاد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف بمشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية، برئاسة القس الدكتور أندريه زكي، في مشروع صكوك أضاحي وزارة الأوقاف بمبلغ 100 ألف جنيه لحساب صكوك الأضاحي.

وقال رئيس القطاع الديني - في بيان، اليوم الثلاثاء- إن "الهيئة القبطية الإنجيلية، وفي مشهد وطني يبرز أسمى مفاهيم التسامح الديني والرقي الإنساني، قامت وللعام الرابع على التوالي بالمشاركة في مشروع صكوك أضاحي وزارة الأوقاف، مما يؤكد على اللحمة الوطنية والنسيج الوطني الواحد وترسيخًا لمبدأ العيش الإنساني المشترك".

وأكد أن مشاركة الهيئة القبطية في مشروع صكوك الأضاحي بوزارة الأوقاف دليل واضح على الروح الراقية التي تؤكد متانة النسيج الوطني وعمق العلاقة بين أشقاء الوطن الواحد، موجها الشكر للدكتور أندريه زكي والكنيسة الإنجيلية على هذه الروح وتلك المبادرة التي اعتادت عليها الكنيسة الإنجيلية سنويًا للتعبير عن وحدة النسيج الوطني ومتانته.

الشيخ جابر طايع صكوك الأضاحي وزارة الأوقاف أندريه زكي

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