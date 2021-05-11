ريهام سعيد تعلن ملاحقة حسن شاكوش قضائيا.. وتعلق على موعد محاكمته

06:03 م الثلاثاء 11 مايو 2021
ريهام سعيد تعلن ملاحقة حسن شاكوش قضائيا.. وتعلق على موعد محاكمته

ريهام سعيد

كتب- مينا غالي:

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد أن 29 يونيو المقبل موعد جلسة المحاكمة العاجلة لحسن شاكوش بتهمة سبها وقذفها، أمام محكمة جنح بولاق الدكرور.

ونشرت ريهام سعيد صورة من البيان عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وقالت: “الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم”.

وكان رد مطرب المهرجانات حسن شاكوش على الإعلامية ريهام سعيد، بعد أن قالت الأخيرة أثناء ظهورها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، إن شاكوش عدوها وأنه أخذ منها مبلغًا ماليًّا مقابل إحياء حفل خاص لكنه لم يلتزم.

وسجل شاكوش فيديو للرد على ريهام سعيد قال فيه: هي إعلامية وأنا مطرب.. لا أعرف لماذا أنا عدو لها؟ قالت إنها طلبتني في شغل بالساحل الشمالي، لكن قبل أن أرد عليها سأعرض لكم فيديو كانت سجلته ريهام سعيد تشكرني فيه على أنني غنيت في عيد ميلادها وتهنئني على نجاح أغنيتي في مصر والعالم.

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ريهام سعيد حسن شاكوش محكمة جنح بولاق الدكرور فيسبوك

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