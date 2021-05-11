بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال إجازة عيد الفطر
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية خلال الفترة من الأربعاء 12 مايو إلى الأحد 16 مايو.
وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة على القاهرة تتراوح بين 32 و 35 درجة، والسواحل الشمالية 26 و 30 درجة، وشمال الصعيد 33 إلى 39 درجة، وجنوب الصعيد من 37 لـ41 درجة.
الأربعاء:
نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية، وشمال الصعيد، وفرص أمطار على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 40%.
الخميس:
نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.
الجمعة:
نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
السبت:
نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
الأحد:
نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الغربية وجنوب سيناء.
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