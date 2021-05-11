"التأمين الصحي الشامل": ضغط مدة التطبيق لـ10 سنوات

05:55 م الثلاثاء 11 مايو 2021
"التأمين الصحي الشامل": ضغط مدة التطبيق لـ10 سنوات

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

كشف المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مصير العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك بعد تطبيق منظومة التامين الصحي الشامل بكافة المحافظات وفقًا للجدول الزمني المحدد سلفا بـ15 عام، وتم ضغطه إلى 10 سنوات فقط بناءً على توجيهات رئاسية.

وأوضح صادق خلال اجتماع لجنه الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع موازنة هيئة التامين الصحي الشامل للسنة المالية 2021/2022، برئاسة أن أعضاء الأطقم الطبية سيتم ضمهم للهيئة العامة للرعاية الصحية، والعاملين بالجودة سيتم ضمهم للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أما العاملين الماليين والإداريين فسيتم ضمهم للعمل بالهيئة العامة للتامين الصحي الشامل.

مجلس النواب التأمين الصحي الشامل حسام صادق

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