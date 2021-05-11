ضبط مشغولات ذهبية وأحجار كريمة مع "كهربائي" بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب مشغولات ذهبية مرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة، وساعة روليكس، اخفاها راكب يعمل "كهربائي" فور وصوله من الإمارات داخل حقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه عبد السلام عادل رئيس القسم بالجمارك في أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مصطفي الصاوي مأمور الجمرك تلاحظ له وجود مشغولات وساعة، ذات كثافة عالية.

قام عمرو العميري مدير الحركة، بمناظرة جواز سفر الراكب، والذي تبين أنه يعمل "كهربائي" وبالعرض على أسامة دياب مدير الجمرك كلف عبد الرحمن سيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن وجود طاقم من المشغولات الذهبية، مكون من 10 قطع مرصعين بفصوص من الألماس والأحجار الكريمة، وأيضا ساعة رولكس باهظة الثمن.

أمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.