رئيس "الدلتا للسكر": استلام مليون و552 ألف طن بنجر وإنتاج 215 ألف طن سكر

كتب- محمد سامي:

أعلنت شركة الدلتا للسكر، برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، في بيان لها اليوم الثلاثاء، استمرار تشغيل مصانع الشركة بمحافظة كفر الشيخ خلال أيام عيد الفطر؛ لتوفير سلعة السكر للمواطنين وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

يأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات بنجر السكر باستمرار وتيسير استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية الموسم، وسداد مستحقاتهم أولًا بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلى وتوفيره للمواطنين.

وصرح الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب، بأن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ يواصل حاليًّا استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلي من البنجر وتم استلام ما يقرب من مليون و552 ألف طن بنجر، وإنتاج ما يقرب من 215 ألف طن سكر أبيض سائب، وكذلك إنتاج كميات كبيرة من المولاس، وأيضًا إنتاج "لب البنجر" الذي يستخدم في صناعة الأعلاف ويتم تصدير كميات كبيرة منه إلى الخارج بالعملة الصعبة.

ولفت أبو اليزيد إلى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية في صناعة السكر من البنجر، وإنها تسهم في منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة في زراعة البنجر، في إطار خطة الدولة لتطوير المصانع التابعة للحكومة والخاصة بالسلع الغذائية الاستراتيجية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحت إشراف وزير التموين والتجارة الداخلية.‪

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب أنه من المستهدف إنتاج كميات من السكر السائب الأبيض هذا الموسم من خلال مصنع الشركة تقدر بـ320 ألف طن ،كما أنه من المستهدف أيضًا إنتاج ما يقرب من 130 ألف طن مولاس، وكذلك إنتاج 140 ألف طن "لب بنجر" لاستخدامه في صناعة الأعلاف، وذلك نتيجة تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 21 ألف طن بنجر يوميًّا؛ مما أسهم في زيادة معدلات إنتاج السكر المحلي من البنجر، وكذلك زيادة معدلات إنتاج المولاس‪ .

جدير بالذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد زار مصنع شركة الدلتا للسكر بمحافظة كفر الشيخ، منذ ثلاثة أسابيع، بعد تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألفًا إلى 21 ألف طن بنجر يوميًّا، وإنتاج أكثر من 3 آلاف طن سكر يوميًّا، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية؛ لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائي لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج؛ توفيرًا للعملة الصعبة، حيث شهد مصنع شركة الدلتا للسكر عمليات تطوير وتحديث لخطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة التشغيل.‪

واطلع المصيلحي على إجراءات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا للعاملين والزائرين بالمصانع، وأعمال موازين البنجر وآليات المراقبة بالكاميرات وشاشات العرض مع الربط الإلكتروني والعمل بالباركود خلال استلام محصول البنجر من المزارعين، ومنعًا لأي تلاعب.

وأشاد وزير التموين بمنظومة التطوير، وتفقد معامل الاستقبال والتحاليل لعينات البنجر الموردة، وقام بالتوقيع في دفتر الزيارات بالمصنع، معربًا عن سعادته بما شهده من عمليات تطوير في خطوط الإنتاج المميكنة؛ بداية من استلام محصول البنجر من المزارعين بالباركود؛ لضمان الشفافية في الأوزان.