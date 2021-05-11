رعد قاصف وطقس لافح.. الأرصاد تكشف أهم التيارات الهوائية في فصل الربيع

01:34 م الثلاثاء 11 مايو 2021
رعد قاصف وطقس لافح.. الأرصاد تكشف أهم التيارات الهوائية في فصل الربيع

الطقس

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أهم التيارات الهوائية التي تهب على مصر خلال فصل الربيع.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": في فصل الربيع ينخفض الضغط في منطقة خط الاستواء ويتزحزح ناحية الشمال ويتركز على أوساط السودان ويمتد منها لسان نحو البحر الأحمر، وفي هذه الحالة يسمى انخفاض السودان الموسمي.

وأضافت الهيئة، أنه عندما ما يحل تندفع التيارات الساخنة اللافحة التي تهب في شرق هذا الانخفاض على شبه الجزيرة والبحر الأحمر وصحراء النوبة وصوب الشمال، كلما ازداد عمق الانخفاض وتذبذب نحو الصعيد امتد لسان هذه التيارات حتى يصل إلى شمال مصر.

وتابعت الهيئة: وفي بعض الأحيان عندما يقترب انخفاض عرضي على الدلتا تهب رياح جنوبية شرقية تسحب معها الرياح الجنوبية سالفة الذكر ويسير الجميع آخذين شكل تيار واحد عظيم يجلب معه طقس لافح يمتد إلى شرق البحر الأبيض، وإذا ظهر هذا التيار في أيام الربيع فإنه حينئذ يسبب عواصف الرعد القاصف وحالات الضباب الكثيف في شرق الدلتا و الصعيد.

الطقس التيارات الهوائية فصل الربيع الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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