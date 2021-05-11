إغلاق محميات والسماح برحلات فردية.. قرارات جديدة من البيئة خلال عيد الفطر

كتب- محمد نصار:

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تعليماتها بإغلاق المحميات الطبيعية المركزية بالإضافة إلى منع الزيارة للرحلات والتجمعات وسائل النقل العامة أو أتوبيسات الرحلات بمحميات البحر الاحمر خلال إجارة عيد الفطر المبارك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء البلاد. بحسب بيان صحفي.

وأكدت ياسمين فؤاد، على استمرار العمل والسماح بمحميات البحر الأحمر بالزيارات لمراكب الركوب بالأجر والنزهة الخاصة والسفاري لتنفيذ رحلات الغوص والسنوركلينج بالإضافة إلى الزيارات الأرضية بوسائل النقل الخاصة وزيارات الأفواج السياحية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل شركات السياحة المنظمة.

و شددت وزيرة على تطبيق قواعد الإجراءات الاحترازية من قبل المشغلين وحصولهم على صلاحية بالعمل بالإجراءات المتبعة ومنها إجراء التحليل pcr لكافة الأفواج السياحية القادمة من الخارج مع تطبيق بروتوكولات التأمين ضد الإصابة من جانب الشركات لضمان سلامة الزائرين حتى عودتهم إلى دولهم دون إصابة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن تلك القرارات يتم العمل بها في الفترة من 12 إلى 16 مايو الجاري للحد من التجمعات المحتملة للحفاظ على صحة المواطنين نظرا لما تشهده المحميات من إقبال كبير في ذلك الوقت من كل عام من الزوار للاستمتاع بالطبيعة الخلابة في مصر.

وأشارت وزيرة البيئة إلى متابعة تطبيق القرار بالمحميات والإجراءات الاحترازية بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مناشدًة المواطنين بالحرص والالتزام بالإجراءات الإحترازية بالتزامن مع زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة كانت قد أصدرت عدة أدلة إرشادية خاصة بالرحلات البرية والبحرية بالمحميات والتي تهدف إلى وضع الإجراءات المطلوبة لممارسة الأنشطة أو التعامل مع الغير أثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بالإضافة إلى التزام الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها وكيفية التعامل مع المخلفات أثناء التواجد بالمحميات ، بالإضافة الى مراعاة كافة ضوابط التعقيم والتطهير والالتزام بارتداء المهمات الوقائية والتخلص منها في أكياس مغلقة ويتم تطهيرها ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة.