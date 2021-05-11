السيسي يوافق على توسعة وازدواج أجزاء من مجرى قناة السويس

كتب- مصراوي:

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توسعة وتعميق بطول 30 كيلو: من الكيلو 132 لـ162 لمجرى قناة السويس، ازدواج "قناة جديدة" من الكيلو 122 لـ132.

وأضاف على هامش افتتاح مشروعات بهيئة قناة السويس: زيارتي للتأكيد على كفاءة قناة السويس، ليس كمجرى ملاحي، وإنما شركات وأنشطة أيضا، وأقدم التقدير والتهنئة للهيئة على الجهد المبذول والمنتظر خلال الفترة المقبلة.

وتابع: هيئة قناة السويس عملاقة، والشركة لها رؤية للمرفق وتطويره بما يتلائم مع تطور حركة التجارة في العالم، وتحسين المجرى الملاحي في الجزء الجنوبي الذي شهد حادث جنوح السفينة إيفرجيفن، وكنت أتمنى أن تنفذ العمل هيئة قناة السويس وحدها، وبالتالي: هل الهيئة بمواردها ومعداتها قامت بالعمل ده، المدة أد إيه، 24 شهر؟ كل ما كانت المدة أقل من كده يكون أحسن، مش عايز أحشد موارد ضخمة لده، ممكن ندخل بعض الشركات إذا كانت العروض مناسبة في موضوع التكريك، كنت عارف إن ده جزء من تطوير الهيئة ككل وده جزء من تصوراتها، خليني أقول ننطلق ونعملها، أتصور إن الموارد تكفي.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والاحترام للشعب المصري وهيئة قناة السويس.

وقال بمناسبة قرب حلول عيد الفطر: كل سنة ومصر والعالم بخير وسلام.