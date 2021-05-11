الفريق أسامة ربيع يستعرض مقترحا بتوسعة وازدواج أجزاء جديدة من قناة السويس

11:43 ص الثلاثاء 11 مايو 2021
الفريق أسامة ربيع يستعرض مقترحا بتوسعة وازدواج أجزاء جديدة من قناة السويس

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

كتب – يوسف عفيفي:

استعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقترحا بتوسعة وازدواج وتعميق أجزاء جديدة من قناة السويس في الكيلو 132 حتى 162 من القناة.

وبدأت منذ قليل، فعاليات افتتاح مشروعات قومية جديدة فى محافظة الإسماعيلية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وكان الرئيس السيسى، قد وصل منذ قليل إلى مقر حفل افتتاح مشروعات قومية جديدة، ضمن خطة المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويتفقد الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات التنموية والحيوية بهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، ومن المقرر أن يفتتح محطة إرشاد ضمن 16 محطة على طول المجرى الملاحي لقناة السويس بالمدن الثلاثة الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، ضمن منظومة التحول الرقمي.

كما يفتتح الرئيس السيسي، المجموعة الأولى لمحطة مياه شرب بورسعيد، ومساكن المعاشات بهيئة قناة السويس ببورفؤاد و ببورتوفيق بالفيديو كونفرنس.

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