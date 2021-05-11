"الأعلى للآثار": الانتهاء من أعمال التعقيم الدورية لمتحف شرم الشيخ -صور

10:46 ص الثلاثاء 11 مايو 2021
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كتب- مصراوي:

قال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن متحف شرم الشيخ قام بأعمال التعقيم والتطهير الدورية؛ إذ تمت وفقًا للمعايير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وأضاف عثمان أن الأعمال شملت جميع الأسطح والمداخل والمخارج، وشباك التذاكر، والممرات الداخلية والخارجية، والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين، والأماكن الخاصة بحراس الأمن، والأبواب والأسطح التي من الممكن أن يتكئ عليها الجمهور، وأماكن جلوس الزائرين.. وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

يأتي ذلك استمرارًا لأعمال التعقيم والتطهير التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار في إطار الالتزام بضوابط السلامة الصحية المقررة، وتوفير أقصى طرق الحماية للحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع السياحي والأثري والمواطنين والسائحين من تداعيات جائحة فيروس كورونا؛ خصوصًا خلال فترة الأعياد المقبلة.

تعقيم متحف شرم الشيخ متحف شرم الشيخ الأعلى للآثار

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