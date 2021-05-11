رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة عيد الفطر المبارك
كتب- محمد غايات:
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. بحسب بيان صحفي.
وبهذه المناسبة، عبر رئيس الوزراء في برقيته عن تقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات لشيخ الأزهر، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان، وأن تحقق كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
238560
عدد المصابين
-
177440
عدد المتعافين
-
13972
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
159567737
عدد المصابين
-
137233299
عدد المتعافين
-
3316451
عدد الوفيات
إعلان