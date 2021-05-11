رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة عيد الفطر المبارك

10:27 ص الثلاثاء 11 مايو 2021
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة عيد الفطر المبارك

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. بحسب بيان صحفي.

وبهذه المناسبة، عبر رئيس الوزراء في برقيته عن تقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات لشيخ الأزهر، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان، وأن تحقق كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار.

شيخ الأزهر مصطفى مدبولي أحمد الطيب رئيس الوزراء عيد الفطر

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