مستقبل وطن يندد بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي: القدس حق أصيل للفلسطينيين
كتب- محمد سامي:
أعلن حزب مستقبل وطن رفضه الكامل للممارسات العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال في فلسطين المحتلة.
كما أعرب الحزب، عن إدانته واستنكاره لكافة محاولات التهجير القسري والتطهير العرقي الموجهة للشعب الفلسطيني في حى الشيخ جراح وكافة أراضي القدس المحتلة.
وطالب الحزب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته نحو حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات غير القانونية التي تستهدف حقوقه، مؤكدا أن قضية فلسطين مسئولية عالمية وأن القدس بما فيها من مقدسات حق أصيل للشعب الفلسطيني.
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