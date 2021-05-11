بعد قليل...الرئيس يتفقد ويفتتح عددا من المشروعات التنموية بمدن القناة

09:16 ص الثلاثاء 11 مايو 2021
بعد قليل...الرئيس يتفقد ويفتتح عددا من المشروعات التنموية بمدن القناة

الرئيس يتفقد ويفتتح عددا من المشروعات التنموية

كتب- محمد سامي:

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات التنموية والحيوية بهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.
ومن المقرر أن يفتتح رئيس الجمهورية، محطة إرشاد ضمن 16 محطة على طول المجرى الملاحي لقناة السويس بالمدن الثلاثة الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، ضمن منظومة التحول الرقمي.
كما يفتتح الرئيس، المجموعة الأولى لمحطة مياه شرب بورسعيد، ومساكن المعاشات بهيئة قناة السويس ببورفؤاد و ببورتوفيق بالفيديو كونفرنس.

مدن القناة قناة السويس الرئيس السيسي المشروعات التنموية
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