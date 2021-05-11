جامعة الأزهر تعلن جاهزية الكليات لبدء امتحانات الترم الثاني
كتب- محمود مصطفى:
هنأ مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وللعالمين العربي والإسلامي، بحلول عيد الفطر المبارك.
وأكد مجلس الجامعة - في بيان، جاهزية جميع الكليات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الخامس من يونيو المقبل وتنتهي في الأول من شهر يوليو 2021م.
وشدد على التزام جميع الكليات بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خلال القيام بعمليات تطهير وتعقيم لجميع قاعات الامتحانات قبل وبعد الانتهاء من أعمال الامتحانات.
ووافق المجلس على أن تكون الامتحانات الشفهية في القرآن الكريم للفرق النهائية قبل التحريري، على أن يترك موعد بدء الامتحانات الشفهية في مادة القرآن الكريم لفرق النقل الأخرى حسب مقومات كل كلية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
كما وافق المجلس على السماح بأداء امتحانات الدراسات العليا بقطاعات (اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون) بالأمانات الفرعية بطنطا وأسيوط ومقر كلية الدراسات العليا جامعة الأزهر بالقاهرة.
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